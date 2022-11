15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕೋಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

English Summary

High Court has stayed the provisional selection list for 15,000 teachers recruitment of Karnataka Education Department. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.