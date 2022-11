ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಂದ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪತ್ತೆ

English Summary

The Income Tax Department has unearthed unaccounted black money worth over Rs 1,300 crore after conducting a recent search against certain individuals who had entered into joint development agreements with some Karnataka-based real estate developers, the CBDT said on Thursday. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರೂ 1,300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.