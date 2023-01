ಜನವರಿ 5ರಂದು 293 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ- ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರೈಲು [ಹೆಸರು]

01606 PTK-JMKR EXP SPL- ಜಾವ್ಲ್ಮುಖಿ ರಸ್ತೆ (JMKR) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) PSPC 04:35

01607 PTK-JDNX SPL- ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ (JDNX) PSPC 02:05

01608 BJPL-PTK EXP SPL- ಬೈಜನಾಥಪಪ್ರೋಲಾ (ಬಿಜೆಪಿಎಲ್) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 04:00

01609 PTK-BJPL XPRES SPL- ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಕೆ) - ಬೈಜನಾಥಪಪ್ರೋಲಾ (ಬಿಜೆಪಿಎಲ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 15:20

01610 BJPL-PTK SPL- ಬೈಜನಾಥಪಪ್ರೋಲಾ (ಬಿಜೆಪಿಎಲ್) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 17:55

01625 DUI-BTI MEXP SPL- ಧುರಿ ಜೆಎನ್ (ಡಿಯುಐ) - ಭಟಿಂಡಾ (ಬಿಟಿಐ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 04:10

01626 BTI-DUI MEXP SPL- ಭಟಿಂಡಾ (BTI) - ಧುರಿ JN (DUI) PSPC 21:10

01811 LAR-JHS UR EXP SPL- ಲಲಿತಪುರ (LAR) - ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) PSPC 18:00

01812 JHS-LAR UR EXP SPL- ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) - ಲಲಿತ್‌ಪುರ (LAR) PSPC 07:45

01820 LAR-BINA UR EXP SPL- ಲಲಿತಪುರ (LAR) - ಬಿನಾ JN (BINA) PSPC 10:15

01823 VGLB-LKO UNRSRVed EXP SPL- ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC 04:10

01824 LKO-VGLB ಅನ್‌ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಕೆಒ) - ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (ವಿಜಿಎಲ್‌ಬಿ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 16:25

02101 CSMT-MMR SPL- ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (CSMT) - ಮನ್ಮದ್ JN (MMR) TOD 15:45

02102 MMR-CSMT SPL- ಮನ್ಮದ್ JN (MMR) - ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ (CSMT) TOD 08:45

03085 NHT-AZ ಮೆಮು PGR SPL- ಅಜಿಮ್‌ಗಂಜ್ JN (AZ) - ನಲ್ಹಟಿ JN (NHT) PSPC 22:25

03086 AZ-NHT ಮೆಮು PGR SPL- ನಲ್ಹತಿ JN (NHT) - ಅಜಿಮ್‌ಗಂಜ್ JN (AZ) PSPC 05:35

03591 BKSC-ASN ಮೆಮು PGR SPL- ಬೊಕಾರೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಟಿ (BKSC) - ಅಸನ್ಸೋಲ್ JN. (ASN) PSPC 15:40

03592 ASN-BKSC ಮೆಮು PGR SPL- ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜೆಎನ್. (ASN) - ಬೊಕಾರೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಟಿ (BKSC) PSPC 07:05

04029 GHH-FN DMU- ಗರ್ಹಿ ಹರಸರು (GHH) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC 06:20

04030 FN-DEE SPL- ಫರುಖ್‌ನಗರ (ಎಫ್‌ಎನ್) - ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (ಡಿಇಇ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 07:00

04041 DEE-FN SPL- ದೆಹಲಿ ಸರಾಯ್ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC 09:05

04042 FN-DEE SPL- ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) - ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) PSPC 16:15

04148 MTC-GZB SPL- ಮೀರತ್ ನಗರ (MTC) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC 16:30

04149 GZB-MTC SPL- ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಮೀರತ್ ನಗರ (MTC) PSPC 09:00

04203 AYC-LKO MEX SPL- ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ (AYC) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC 05:35

04204 LKO-AYC MEX SPL- ಲಕ್ನೋ (LKO) - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ (AYC) PSPC 17:20

04319 LKO-SPN EXP SPL- ಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಕೆಒ) - ಶಾಜೆಹನ್‌ಪುರ (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 18:45

04335 MB-ANVT MEX SPL- ಮೊರಾದಾಬಾದ್ (MB) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC 05:10

04336 ANVT-MB MEX SPL- ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಮೊರಾದಾಬಾದ್ (MB) PSPC 18:20

04356 BLM-LKO EXP SPL- ಬಾಲಮು JN (BLM) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC 09:35

04379 ರೋಜಾ ಬರೇಲಿ ಮೆಕ್ಸ್‌ಪಿ- ರೋಜಾ ಜೆಎನ್ (ರೋಜಾ) - ಬರೇಲಿ (ಎನ್‌ಆರ್) (ಬಿಇ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 06:15

04380 BE - RAC MEXP SPL- ಬರೇಲಿ(NR) (BE) - ರೋಜಾ JN (ROZA) PSPC 18:50

04383 PYGS- JNU EXP SPL- ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) - ಜಾನ್‌ಪುರ JN (JNU) PSPC 06:00

04384 JNU-PYGS EXP SPL- ಜೌನ್‌ಪುರ JN (JNU) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) PSPC 17:50

04403 DLI-SRE ಮೆಮು MEXP SPL- ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಸಹರಾನ್‌ಪುರ (SRE) PSPC 16:45

04404 SRE-DLI ಮೆಮು MEX SPL- ಸಹರಾನ್ಪುರ್ (SRE) - ದೆಹಲಿ JN. (DLI) PSPC 04:20

04408 SSB-PWL EXP SPL- ಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ (SSB) - ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) PSPC 10:00

04421 PWL-SSB EXP SPL- ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) - ಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ (SSB) PSPC 12:15

04424 ಜಿಂಡ್-ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿಎಲ್- ಜಿಂಡ್ ಜೆಎನ್ (ಜಿಂಡ್) - ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) PSPC 07:05

04464 FZR - LDH EXP SPL- FIROZPUR CANT (FZR) - ಲುಧಿಯಾನ JN (LDH) PSPC 11:00

04549 UMB - PTA EXP SPL- ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (UMB) - ಪಟಿಯಾಲ (PTA) PSPC 07:50

04550 PTA - UMB EXP SPL- ಪಟಿಯಾಲ (ಪಿಟಿಎ) - ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (ಯುಎಂಬಿ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 17:15

04568 NLDM-UMB SPL- ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) - ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ JN (UMB) PSPC 10:45

04577 UMB-NLDM SPL- ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (UMB) - ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) PSPC 11:35

04601 PTK-JDNX ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌- ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ (JDNX) PSPC 10:10

04602 JDNX-PTK ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್- ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ (JDNX) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) PSPC 07:10

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL- ಲುಧಿಯಾನ JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 13:45

04647 PTK-BJPL EXP SPL- ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಕೆ) - ಬೈಜನಾಥಪಪ್ರೋಲಾ (ಬಿಜೆಪಿಎಲ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 08:45

04901 DEE-FN SPL- ದೆಹಲಿ ಸರಾಯ್ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC 18:00

04902 FN-GHH SPL- ಫರುಖ್‌ನಗರ (ಎಫ್‌ಎನ್) - ಗರ್ಹಿ ಹರಸರು (ಜಿಎಚ್‌ಹೆಚ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 19:50

04909 DLI-PNP SPL- ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಪಾನಿಪತ್ JN (PNP) PSPC 19:25

04910 PNP-DLI SPL- ಪಾಣಿಪತ್ ಜೆಎನ್ (ಪಿಎನ್‌ಪಿ) - ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) PSPC 06:20

04912 GZB-PWL ಕಾರ್ ಇಎಂಯು- ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) PSPC 11:30

04913 PWL-GZB ಕಾರ್ MEX SPL- ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC 08:05

06934 PTK-ASR EXP SPL- ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) PSPC 04:15

06937 ASR-PTK EXP SPL- ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ASR) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) PSPC 20:35

06941 ASR-KEMK EXP SPL- ಖೇಮ್ ಕರಣ್ (ಕೆಇಎಂಕೆ) - ಭಗ್ತನ್ವಾಲಾ (ಬಿಜಿಟಿಎನ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 11:25

06942 ASR-KEMK EXP SPL- ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ASR) - ಖೇಮ್ ಕರಣ್ (KEMK) PSPC 09:15

06948 QDN-ASR EXP SPL- ಖಾಡಿಯನ್ (QDN) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) PSPC 16:10

06958 HSX-JUC EXP SPL- ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) - ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ (HSX) PSPC 21:35

06959 HSX-ASR EXP SPL- ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ (HSX) - ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) PSPC 05:05

06964 FZR-JUC EXP SPL- FIROZPUR CANT (FZR) - ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) PSPC 03:00

06967 JUC-FZR EXP SPL- ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) - ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ CANT (FZR) PSPC 21:30

06977 JJJ-PGW EXP SPL- ಜೈಜೋನ್ ದೋಬಾ (JJJ) - ಫಗ್ವಾರ JN (PGW) PSPC 11:10

06980 PGW-JJJ EXP SPL- ಫಗ್ವಾರಾ ಜೆಎನ್ (ಪಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯು) - ಜೈಜೋನ್ ದೋಬಾ (ಜೆಜೆಜೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 15:05

06982 FZR-LDH EXP SPL- FIROZPUR CANT (FZR) - ಲುಧಿಯಾನ JN (LDH) PSPC 08:45

06991 KKP-FKA EXP SPL- ಕೋಟ್ ಕಪುರ (ಕೆಕೆಪಿ) - ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (ಎಫ್‌ಕೆಎ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 04:25

06994 FKA-KKP EXP SPL- ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (ಎಫ್‌ಕೆಎ) - ಕೋಟ್ ಕಪುರ (ಕೆಕೆಪಿ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 20:10

06995 BTI-FKA EXP SPL- ಭಟಿಂಡಾ (BTI) - ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (FKA) PSPC 20:15

06996 FKA-BTI ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್- ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (FKA) - ಭಟಿಂಡಾ (BTI) PSPC 02:35

07520 SGUJ-MLFC DMU ವಿಶೇಷ- ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) - ಮಾಲ್ಡಾ ಕೋರ್ಟ್ (MLFC) PSPC 11:00

07521 SGUJ-HDB DMU ವಿಶೇಷ- ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) - ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) PSPC 17:00

07522 HDB-SGUJ DMU ವಿಶೇಷ- ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) - ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) PSPC 07:35

07795 SC-MOB ಡೆಮು- ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ JN (SC) - ಮನೋಹರಾಬಾದ್ (MOB) PSPC 05:45

07906 DBRT - LEDO DMU ವಿಶೇಷ- ದಿಬ್ರುಗರ್ ಟೌನ್ (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05

07907 LEDO - DBRT DMU ವಿಶೇಷ- LEDO (LEDO) - ದಿಬ್ರುಗರ್ ಟೌನ್ (DBRT) PSPC 17:50

08015 ಕೆಜಿಪಿ ಜೆಜಿಎಂ ಮೆಮು ಎಸ್ಪಿಎಲ್- ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 05:00

08016 JGM ಕೆಜಿಪಿ ಮೆಮು SPL- ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (JGM) - ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) PSPC 21:35

08049 ಕೆಜಿಪಿ ಜೆಜಿಎಂ ಮೆಮು ಎಸ್ಪಿಎಲ್- ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 04:10

08050 JGM ಕೆಜಿಪಿ ಮೆಮು SPL- ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (JGM) - ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) PSPC 14:20

08151 ಟಾಟಾ-BRKA ಪಾಸ್ SPL- ತಾತಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) - ಬರ್ಕಾ ಕಾನಾ (BRKA) PSPC 15:15

08152 BRKA ಟಾಟಾ ಪಾಸ್ SPL- ಬರ್ಕಾ ಕಾನಾ (BRKA) - ಟಾಟಾನಗರ JN (TATA) PSPC 04:30

08174 ಟಾಟಾ-ಎಎಸ್ಎನ್ ಮೆಮು ಪಾಸ್ ಎಸ್ಪಿಎಲ್- ತಾತಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) - ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜೆಎನ್. (ASN) PSPC 08:25

08195 ಟಾಟಾ - ಎಚ್‌ಟಿಇ ಮೆಮು ಪಾಸ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್- ಟಾಟಾನಗರ JN (TATA) - HATIA (HTE) PSPC 05:40

08196 HTE - ಟಾಟಾ ಮೆಮು ಪಾಸ್ SPL- ಹಟಿಯಾ (HTE) - ಟಾಟಾನಗರ JN (TATA) PSPC 18:10

08441 BBS-BAM ಪಾಸ್ ವಿಶೇಷ- ಭುವನೇಶ್ವರ (BBS) - ಬ್ರಹ್ಮಪುರ (BAM) PSPC 10:10

08442 BAM-BBS ಪಾಸ್ ವಿಶೇಷ- ಬ್ರಹ್ಮಪುರ (BAM) - ಭುವನೇಶ್ವರ (BBS) PSPC 15:30

08697 JGM PRR ಮೆಮು SPL- ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (ಜೆಜಿಎಂ) - ಪುರುಲಿಯಾ ಜೆಎನ್. (PRR) PSPC 05:05

08698 PRR JGM ಮೆಮು SPL- ಪುರುಲಿಯಾ ಜೆಎನ್. (PRR) - JHARGRAM (JGM) PSPC 09:50

09108 EKNR - PRTN ವಿಶೇಷ- ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) - ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) PSPC 09:50

09109 PRTN - EKNR ವಿಶೇಷ- ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) - ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) PSPC 12:15

09110 EKNR - PRTN ವಿಶೇಷ- ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) - ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) PSPC 13:55

09113 PRTN - EKNR SPL- ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) - ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) PSPC 15:45

09369 SBIB- PTN ಡೆಮು SPL- ಸಬರಮತಿ BG (SBIB) - ಪಟಾನ್ (PTN) PSPC 09:15

09370 PTN-SBIB ಡೆಮು SPL- ಪಟಾನ್ (PTN) - ಸಬರಮತಿ BG (SBIB) PSPC 12:35

09476 PTN - MSH ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್- ಪಟಾನ್ (ಪಿಟಿಎನ್) - ಮಹೇಶನ ಜೆಎನ್ (ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 16:40