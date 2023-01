ಜನವರಿ 6ರಂದು 269 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ- ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಲಲಿತಪುರ (LAR) - ಬಿನಾ JN (BINA) PSPC10:1501823 VGLB-LKO ಅನ್‌ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC04:1001824 LKO-VGLB ಅನ್‌ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಕೆಒ) - ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (ವಿಜಿಎಲ್‌ಬಿ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 16: 2503085 ಎನ್‌ಎಚ್‌ಟಿ-ಎಜ್ ಮೆಮು ಪಿಜಿಆರ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ಅಜಿಮ್‌ಗಂಜ್ JN (AZ) - ನಲ್ಹಟಿ JN (NHT) PSPC22:2503086 AZ-NHT ಮೆಮು PGR SPLನಲ್ಹತಿ JN (NHT) - ಅಜಿಮ್‌ಗಂಜ್ JN (AZ) PSPC05:3503591 BKSC-ASN ಮೆಮು PGR SPLಬೊಕಾರೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಟಿ (BKSC) - ಅಸನ್ಸೋಲ್ JN. (ASN)PSPC15:4003592 ASN-BKSC ಮೆಮು PGR SPLಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜೆಎನ್. (ASN) - ಬೊಕಾರೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಟಿ (BKSC) PSPC07:0504029 GHH-FN DMUಗರ್ಹಿ ಹರಸರು (GHH) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC06:2004030 FN-DEE SPLಫರುಖ್‌ನಗರ (ಎಫ್‌ಎನ್) - ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (ಡಿಇಇ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 07:0004041 ಡಿಇಇ-ಎಫ್‌ಎನ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC09:0504042 FN-DEE SPLಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) - ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) PSPC16:1504148 MTC-GZB SPLಮೀರತ್ ನಗರ (MTC) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB)PSPC16:3004149 GZB-MTC SPLಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಮೀರತ್ ನಗರ (MTC) PSPC09:0004203 AYC-LKO MEX SPLಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ (AYC) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC05:3504204 LKO-AYC MEX SPLಲಕ್ನೋ (LKO) - ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟ್ (AYC) PSPC17:2004319 LKO-SPN EXP SPLಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಕೆಒ) - ಶಾಜೆಹನ್‌ಪುರ (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 18: 4504320 ಎಸ್‌ಪಿಎನ್-ಎಲ್‌ಕೆಒ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ಶಹಜೆಹನ್‌ಪುರ (SPN) - ಲಕ್ನೋ (LKO) PSPC04:5504335 MB-ANVT MEX SPLಮೊರಾದಾಬಾದ್ (MB) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC05:1004336 ANVT-MB MEX SPLಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಮೊರಾದಾಬಾದ್ (MB) PSPC18:2004379 ರೋಜಾ ಬರೇಲಿ MEXPರೋಜಾ ಜೆಎನ್ (ರೋಜಾ) - ಬರೇಲಿ(ಎನ್‌ಆರ್) (ಬಿಇ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ06:1504380 ಬಿಇ - ಆರ್‌ಎಸಿ ಮೆಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ಬರೇಲಿ(NR) (BE) - ರೋಜಾ JN (ರೋಜಾ) PSPC18:5004383 PYGS- JNU EXP SPLಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) - ಜಾನ್‌ಪುರ JN (JNU) PSPC06:0004384 JNU-PYGS EXP SPLಜೌನ್‌ಪುರ JN (JNU) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) PSPC17:5004403 DLI-SRE MEMU MEXP SPLದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಸಹರಾನ್‌ಪುರ (SRE)PSPC16:4504404 SRE-DLI ಮೆಮು MEX SPLಸಹರಾನ್ಪುರ್ (SRE) - ದೆಹಲಿ JN. (DLI)PSPC04:2004408 SSB-PWL EXP SPLಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ (SSB) - ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) PSPC10:0004421 PWL-SSB EXP SPLಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) - ಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ (SSB) PSPC12:1504424 JIND- ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ಜಿಂಡ್ ಜೆಎನ್ (ಜಿಂಡ್) - ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI)PSPC07:0504549 UMB - PTA EXP SPLಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (UMB) - ಪಟಿಯಾಲ (PTA)PSPC07:5004550 PTA - UMB EXP SPLಪಟಿಯಾಲ (ಪಿಟಿಎ) - ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (ಯುಎಂಬಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 17:1504568 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಡಿಎಂ-ಯುಎಂಬಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) - ಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ JN (UMB) PSPC10:4504577 UMB-NLDM SPLಅಂಬಲ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಜೆಎನ್ (UMB) - ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) PSPC11:3504601 PTK-JDNX ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ (JDNX) PSPC10:1004602 JDNX-PTK ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

ಜೋಗಿಂದರ್ ನಗರ (JDNX) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) PSPC07:1004647 PTK-BJPL EXP SPL

ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಬೈಜನಾಥಪಪ್ರೋಲಾ (BJPL) PSPC08:4504901 DEE-FN SPL

ದೆಹಲಿ ಸರೈ ರೋಹಿಲ್ಲಾ (DEE) - ಫರುಖ್‌ನಗರ (FN) PSPC18:0004902 FN-GHH SPL

ಫರುಖ್‌ನಗರ (ಎಫ್‌ಎನ್) - ಗರ್ಹಿ ಹರ್ಸರು (ಜಿಎಚ್‌ಹೆಚ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 19:5004909 ಡಿಎಲ್‌ಐ-ಪಿಎನ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಪಾಣಿಪತ್ JN (PNP)PSPC19:2504910 PNP-DLI SPL

ಪಾಣಿಪತ್ ಜೆಎನ್ (ಪಿಎನ್‌ಪಿ) - ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI)PSPC06:2004912 GZB-PWL ಕಾರ್ EMU

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಪಲ್ವಾಲ್ (PWL) PSPC11:3004913 PWL-GZB ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಪಾಲ್ವಾಲ್ (PWL) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC08:0504916 NDLS-PWL EXP SPL

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) - ಕೋಸಿ ಕಾಲನ್ (KSV) PSPC04:2504919 KSV-NDLS EXP SPL

ಕೋಸಿ ಕಲಾನ್ (KSV) - ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) PSPC19:4504927 NDLS-SSB EXP SPL

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) - ಶಕುರ್ಬಸ್ತಿ (SSB) PSPC09:5004938 DLI-GZB SPL

ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB)PSPC20:4504941 GZB-DLI SPL

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ದೆಹಲಿ JN. (DLI)PSPC18:2004946 DLI-GZB SPL

ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB)PSPC08:4004950 NDLS-GZB EXP SPL

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC09:3504953 GZB-NDLS EXP SPL

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) PSPC16:4004958 NDLS-GZB SPL

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ (NDLS) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC17:4504959 GZB-NDLS SPL

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ದೆಹಲಿ JN. (DLI)PSPC19:2504961 GZB-NDLS SPL

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) - ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) PSPC08:3004963 NDLS-PNP EXP SPL

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ (NDLS) - ಪಾಣಿಪತ್ JN (PNP) PSPC17:5004964 PNP-NDLS EXP SPL

ಪಾಣಿಪತ್ JN (PNP) - ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) PSPC06:4004974 BNW-ROK EXP SPL

ಭಿವಾನಿ ಜೆಎನ್. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)PSPC15:5504975 ROK BNW EXP SPL

ರೋಹ್ಟಕ್ JN (ROK) - ಭಿವಾನಿ JN. (BNW)PSPC13:3004977 ROK-BNW EXP SPL

ರೋಹ್ಟಕ್ JN (ROK) - ಭಿವಾನಿ JN. (BNW)PSPC17:3004978 BNW ROK EXP SPL

ಭಿವಾನಿ ಜೆಎನ್. (BNW) - ರೋಹ್ಟಕ್ JN (ROK) PSPC07:3004987 ದೆಹಲಿ ಜಿಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - JIND JN (JIND)PSPC11:4004988 JIND DELHI EXP SPL

ಜಿಂಡ್ ಜೆಎನ್ (ಜಿಂಡ್) - ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI)PSPC15:5004999 ದೆಹಲಿ SMQL EXP SPL

ದೆಹಲಿ ಜೆಎನ್. (DLI) - ಶಾಮ್ಲಿ (SMQL)PSPC21:0005000 SMQL DLI EXP SPL

ಶಾಮ್ಲಿ (SMQL) - ದೆಹಲಿ JN. (DLI)PSPC04:2005035 SV-GKP ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಸಿವಾನ್ ಜೆಎನ್ (ಎಸ್‌ವಿ) - ಗೋರಖ್‌ಪುರ (ಜಿಕೆಪಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 17:3505036 ಜೆಇಎ-ಎಸ್‌ವಿ ಅನ್-ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) - ಸಿವಾನ್ JN (SV) PSPC05:0005039 NKE-JEA ಅನ್-ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ನಾರ್ಕಟಿಯಾಗಂಜ್ JN (NKE) - ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) PSPC19:2005040 GKP-NKE ಅನ್-ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) - ನಾರ್ಕಟಿಯಾಗಂಜ್ JN (NKE) PSPC12:3005091 GD-STP SPL

ಗೊಂಡಾ ಜೆಎನ್ (ಜಿಡಿ) - ಸೀತಾಪುರ (ಎಸ್‌ಟಿಪಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 11:4505092 ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಜಿಡಿ ವಿಶೇಷ

ಸೀತಾಪುರ (STP) - ಗೊಂಡಾ JN (GD) PSPC06:4505093 GKP-STP ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಗೋರಖ್‌ಪುರ (ಜಿಕೆಪಿ) - ಗೊಂಡ ಜೆಎನ್ (ಜಿಡಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 06:0005094 ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಜಿಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಮೆಕ್ಸ್

ಗೊಂಡ ಜೆಎನ್ (ಜಿಡಿ) - ಗೋರಖ್‌ಪುರ (ಜಿಕೆಪಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 18:0505155 ಸಿಪಿಆರ್-ಜಿಕೆಪಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಛಾಪ್ರಾ (CPR) - ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) PSPC16:4505156 GKP-CPR EXP SPL

ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) - ಛಾಪ್ರಾ (CPR) PSPC09:0005334 MB-RMR EXP

ಮೊರಾದಾಬಾದ್ (MB) - ರಾಮನಗರ (RMR) PSPC04:3005427 AMH-BCY ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ SPL

ಅಜಂಗರ್ (AMH) - ವಾರಣಾಸಿ ನಗರ (BCY) PSPC05:1505428 BCY-AMH ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ SPL

ವಾರಣಾಸಿ ನಗರ (BCY) - ಅಜಮ್‌ಗಢ (AMH) PSPC17:4005459 STP-SPN UR SPL

ಸೀತಾಪುರ (STP) - ಷಾಜೆಹನ್‌ಪುರ (SPN) PSPC09:3005460 SPN-STP UR SPL

ಷಾಜೆಹನ್‌ಪುರ (SPN) - ಸೀತಾಪುರ (STP) PSPC15:0005470 NTV-JEA ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ನೌತನ್ವಾ (NTV) - ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) PSPC09:4005471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP

ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) - ನೌತನ್ವಾ (NTV) PSPC13:4505517 DBG-HRGR ಡೆಮು ಸ್ಪೆಷಲ್

ದರ್ಭಂಗ JN (DBG) - ಹಾರ್ನಗರ (HRGR) PSPC16:2005518 HRGR-DBG ಡೆಮು ಪಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಯಾ

ಹರ್ನಗರ (HRGR) - ದರ್ಭಂಗ JN (DBG) PSPC05:0005591 DBG-HRGR ಡೆಮು ಸ್ಪೆಷಲ್

ದರ್ಭಂಗ ಜೆಎನ್ (ಡಿಬಿಜಿ) - ಹರ್‌ನಗರ (ಎಚ್‌ಆರ್‌ಜಿಆರ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 08:2505592 ಎಚ್‌ಆರ್‌ಜಿಆರ್-ಡಿಬಿಜಿ ಡೆಮು ಸ್ಪೆಷಲ್

ಹರ್ನಗರ (HRGR) - ದರ್ಭಂಗ JN (DBG) PSPC14:4505749 NJP-HDB ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) PSPC09:0505750 HDB-NJP ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ SPL

ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) - ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) PSPC11:3505751 NJP-HDB ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ SPL

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) PSPC15:0005752 HDB-NJP ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) - ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) PSPC17:1506802 CBE-SA MEMU EXP SPL

ಕೊಯಮತ್ತೂರು JN (CBE) - ಸೇಲಂ JN (SA)PSPC09:0506803 SA-CBE MEMU EXP SPL

ಸೇಲಂ JN (SA) - ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು JN (CBE) PSPC13:4006921 DBNK-ASR DMU

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ04:2006922 ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ-ಎಎಸ್‌ಆರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (DBNK) - ವರ್ಕಾ JN (VKA) PSPC06:0506923 VKA-DBNK EXP SPL

ವರ್ಕಾ ಜೆಎನ್ (ವಿಕೆಎ) - ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 09:4006924 ವಿಕೆಎ-ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (DBNK) - ವರ್ಕಾ JN (VKA) PSPC11:2006925 VKA-DBNK EXP SPL

ವರ್ಕಾ ಜೆಎನ್ (ವಿಕೆಎ) - ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 13:1506926 ಡಿಬಿಎನ್‌ಕೆ-ವಿಕೆಎ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ದೇರಬಾಬಾ ನಾನಕ್ (DBNK) - ವರ್ಕಾ JN (VKA) PSPC14:4506934 PTK-ASR EXP SPL

ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (PTK) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) PSPC04:1506937 ASR-PTK EXP SPL

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ (ಪಿಟಿಕೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 20: 3506958 ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಎಕ್ಸ್-ಜೆಯುಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) - ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ (HSX) PSPC21:3506959 HSX-ASR EXP SPL

ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ (HSX) - ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) PSPC05:0506964 FZR-JUC EXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) PSPC03:0006967 JUC-FZR EXP SPL

ಜಲಂಧರ್ ನಗರ (JUC) - ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ CANT (FZR) PSPC21:3006977 JJJ-PGW EXP SPL

ಜೈಜೋನ್ ದೋಬಾ (ಜೆಜೆಜೆ) - ಫಗ್ವಾರ ಜೆಎನ್ (ಪಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 11: 1006980 ಪಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯು-ಜೆಜೆಜೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಫಗ್ವಾರಾ ಜೆಎನ್ (ಪಿಜಿಡಬ್ಲ್ಯು) - ಜೈಜೋನ್ ದೋಬಾ (ಜೆಜೆಜೆ) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 15:0506991 ಕೆಕೆಪಿ-ಎಫ್‌ಕೆಎ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಕೋಟ್ ಕಪುರ (KKP) - ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (FKA) PSPC04:2506994 FKA-KKP EXP SPL

ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (ಎಫ್‌ಕೆಎ) - ಕೋಟ್ ಕಪುರ (ಕೆಕೆಪಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ20:1006995 ಬಿಟಿಐ-ಎಫ್‌ಕೆಎ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಭಟಿಂಡಾ (BTI) - ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (FKA) PSPC20:1506996 FKA-BTI EXP SPL

ಫಾಜಿಲ್ಕಾ (FKA) - ಭಟಿಂಡಾ (BTI) PSPC02:3507507 RDP - SGUJ DMU ವಿಶೇಷ

ರಾಧಿಕಾಪುರ (RDP) - ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) PSPC06:1507519 MLFC-SGUJ DMU ವಿಶೇಷ

ಮಾಲ್ಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (MLFC) - ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) PSPC08:4507520 SGUJ-MLFC DMU ವಿಶೇಷ

ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) - ಮಾಲ್ಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (MLFC) PSPC11:0007521 SGUJ-HDB DMU ವಿಶೇಷ

ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) - ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) PSPC17:0007522 HDB-SGUJ DMU ವಿಶೇಷ

ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) - ಸಿಲಿಗುರಿ JN (SGUJ) PSPC07:3507906 DBRT - LEDO DMU ವಿಶೇಷ

ದಿಬ್ರುಗರ್ ಟೌನ್ (DBRT) - LEDO (LEDO)PSPC07:0507907 LEDO - DBRT DMU ವಿಶೇಷ

ಎಲ್ಇಡಿಒ (LEDO) - ದಿಬ್ರುಗರ್ ಟೌನ್ (DBRT) PSPC17:5008015 KGP JGM ಮೆಮು SPL

ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)PSPC05:0008016 JGM ಕೆಜಿಪಿ ಮೆಮು SPL

ಜಾರ್‌ಗ್ರಾಮ್ (ಜೆಜಿಎಂ) - ಖರಗ್‌ಪುರ ಜೆಎನ್ (ಕೆಜಿಪಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 21:3508049 ಕೆಜಿಪಿ ಜೆಜಿಎಂ ಮೆಮು ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC04:1008050 JGM ಕೆಜಿಪಿ ಮೆಮು SPL

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (JGM) - ಖರಗ್‌ಪುರ JN (KGP) PSPC14:2008151 ಟಾಟಾ-BRKA ಪಾಸ್ SPL

ತಾತಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) - ಬರ್ಕಾ ಕಾನಾ (BRKA) PSPC15:1508152 BRKA ಟಾಟಾ ಪಾಸ್ SPL

ಬರ್ಕಾ ಕಾನಾ (BRKA) - ಟಾಟಾನಗರ JN (ಟಾಟಾ) PSPC04:3008174 TATA-ASN ಮೆಮು ಪಾಸ್ SPL

ತಾತಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) - ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜೆಎನ್. (ASN)PSPC08:2508195 ಟಾಟಾ - HTE ಮೆಮು ಪಾಸ್ SPL

ಟಾಟಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) - ಹಟಿಯಾ (ಎಚ್‌ಟಿಇ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ05:4008196 ಎಚ್‌ಟಿಇ - ಟಾಟಾ ಮೆಮು ಪಾಸ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ಹಟಿಯಾ (HTE) - ಟಾಟಾನಗರ JN (TATA) PSPC18:1008697 JGM PRR ಮೆಮು SPL

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (ಜೆಜಿಎಂ) - ಪುರುಲಿಯಾ ಜೆಎನ್. (PRR)PSPC05:0508698 PRR JGM MEMU SPL

ಪುರುಲಿಯಾ ಜೆಎನ್. (PRR) - JHARGRAM (JGM)PSPC09:5009108 EKNR - PRTN ವಿಶೇಷ

ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) - ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) PSPC09:5009109 PRTN - EKNR ವಿಶೇಷ

ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) - ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) PSPC12:1509110 EKNR - PRTN ವಿಶೇಷ

ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) - ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) PSPC13:5509113 PRTN - EKNR SPL

ಪ್ರತಾಪನಗರ (PRTN) - ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) PSPC15:4509369 SBIB- PTN ಡೆಮು SPL

ಸಬರಮತಿ BG (SBIB) - ಪಟಾನ್ (PTN) PSPC09:1509370 PTN-SBIB DEMU SPL

ಪಟಾನ್ (PTN) - ಸಬರಮತಿ BG (SBIB) PSPC12:3509476 PTN - MSH ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

ಪಟಾನ್ (ಪಿಟಿಎನ್) - ಮಹೇಶನ ಜೆಎನ್ (ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 16: 4009481 ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್ - ಪಿಟಿಎನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

ಮಹೇಶನ JN (MSH) - ಪಟಾನ್ (PTN) PSPC18:0509491 MSH - VG ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ SPL

ಮಹೇಶನ ಜೆಎನ್ (ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್) - ವಿರಂಗಂ ಜೆಎನ್ (ವಿಜಿ)ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 20:2009492 ವಿಜಿ-ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಸ್‌ಪಿಎಲ್

ವಿರಂಗಂ ಜೆಎನ್ (ವಿಜಿ) - ಮಹೇಶನ ಜೆಎನ್ (ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್) ಪಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ 18: 2509604 ಎಲ್‌ಎಚ್‌ಯು-ಜೆಪಿ ಡೆಮು

ಲೋಹರು (LHU) - ಜೈಪುರ (JP) PSPC11:2510101 ರತ್ನಗಿರಿ- ಮಡಗಾಂವ್

ರತ್ನಗಿರಿ (RN) - ಮಡಗಾಂವ್ (MAO)MEX01:4010102 ಮಡಗಾಂವ್ - ರತ್ನಗಿರಿ

ಮಡಗಾಂವ್ (MAO) - ರತ್ನಗಿರಿ (RN) MEX19:0011124 BJU- GWL ಮೇಲ್

ಬಾರೌನಿ ಜೆಎನ್ (ಬಿಜೆಯು) - ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಜೆಎನ್. (GWL)MEX18:4511604 ಬಿನಾ-ಕೋಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಮು

ಬಿನಾ ಜೆಎನ್ (ಬಿನಾ) - ಕೋಟಾ ಜೆಎನ್ (ಕೋಟಾ) ಮೆಕ್ಸ್ 10: 4012041 ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಹೊಸ ಜಲಪೈಗುರಿ (NJP) SHT14:2512042 ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಹೌರಾ JN (HWH) SHT05:3012172 HW - LTT ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಹರಿದ್ವಾರ JN (HW) - ಲೋಕಮಾನ್ಯತಿಲಕ್ (LTT)SUF17:2012241 CDG-ASR ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್

ಚಂಡೀಗಢ (CDG) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR)SUF16:4012242 ASR-CDG ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ASR) - ಚಂಡೀಗಢ (CDG)SUF05:1012364 HDB-KOAA SF EXP

ಹಲ್ದಿಬರಿ (HDB) - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ (KOAA)SUF08:3012368 ANVT BGP ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಭಾಗಲ್ಪುರ್ (BGP)SUF13:1512370 DDN HWH ಕುಂಭ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (DDN) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUF22:0512505 ಈಶಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಕಾಮಾಖ್ಯ (KYQ) - ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT)SUF12:4012506 ಈಶಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಕಾಮಾಖ್ಯ (KYQ)SUF07:4012562 ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ (NDLS) - ಜಯನಗರ (JYG) SUF21:1512583 LJN ANVT ಡಬಲ್ ಡಕರ್ ಎಸಿ

ಲಕ್ನೋ (LJN) - ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT)SUF04:5512584 ANVT LJN ಡಬಲ್ ಡಕರ್ ಎಸಿ

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಲಕ್ನೋ (LJN) SUF14:0512874 ANVT-HTE ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - HATIA (HTE)SUF20:4512987 SDAH AII EXP

ಸೀಲ್ದಾಹ್ (SDAH) - ಅಜ್ಮೀರ್ JN (AII)SUF22:5513258 ANVT-DNR ಜನಸಧರನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ದಾನಪುರ (DNR) MEX13:3513309 CPU-PRYJ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಚೋಪನ್ (ಸಿಪಿಯು) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜೆಎನ್ (ಪ್ರಿಜೆ) MEX06:0013310 PRYJ-CPU ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ JN (PRYJ) - ಚೋಪಾನ್ (CPU)MEX15:0013343 BSB-SKTN ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ವಾರಣಾಸಿ (BSB) - ಶಕ್ತಿನಗರ (SKTN) MEX14:1013344 SKTN-BSB ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಶಕ್ತಿನಗರ (SKTN) - ವಾರಣಾಸಿ (BSB) MEX05:0014005 ಲಿಚ್ಚಿವಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಸೀತಾಮರ್ಹಿ (SMI) - ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) MEX02:3014006 ಲಿಚ್ಚಿವಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಸೀತಾಮರ್ಹಿ (SMI) MEX18:0014213 BSB-GD ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ವಾರಣಾಸಿ (BSB) - ಬಹ್ರೈಚ್ (BRK) MEX14:0014214 BSB-GD ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ಬಹ್ರೈಚ್ (BRK) - ವಾರಣಾಸಿ (BSB) MEX05:1514217 ಉಂಚಹರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) - ಚಂಡೀಗಢ (CDG) MEX14:0014218 ಉಂಚಹರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಚಂಡೀಗಢ (CDG) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) MEX16:4514230 HW PYG EXP

ಯೋಗ ನಗರಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ (YNRK) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) MEX15:2014231 ಮಾರ್ವಾರ್ ಸಂಗಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) - ಬಸ್ತಿ (BST)MEX04:3014232 ಮನ್ವಾರ್ ಸಂಗಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಬಸ್ತಿ (BST) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) MEX13:5014235 ವಾರಣಾಸಿ-ಬರೇಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ವಾರಣಾಸಿ (BSB) - ಬರೇಲಿ(NR) (BE)MEX23:1014236 ಬೆರೆಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಬರೇಲಿ(NR) (BE) - ವಾರಣಾಸಿ (BSB)MEX16:3514265 BSB DDN EXP

ಬನಾರಸ್ (BSBS) - ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (DDN) MEX08:2014266 DDN BSBS ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (DDN) - ಬನಾರಸ್ (BSBS) MEX18:3014307 PYGS -ಬಿಇ ಪಾಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS) - ಬರೇಲಿ(NR) (BE)MEX01:1014308 BE-LKO EXP LKO-PYGS ಪಾಸ್

ಬರೇಲಿ(NR) (BE) - ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ (PYGS)MEX17:3014505 ASR-NLDM ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) - ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) MEX14:0014506 NLDM-ASR ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ನಂಗಲ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು (NLDM) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) MEX07:2014617 BNKI-ASR ಜನಸೇವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಬಂಮಂಖಿ ಜೆಎನ್. (BNKI) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR)MEX06:3014618 ASR-BNKI JANSEWA EXP

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ಬನ್ಮಂಖಿ ಜೆಎನ್. (BNKI)MEX06:3514674 ಶಹೀದ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR) - ಜಯನಗರ (JYG) MEX13:0515081 JEA-GTNR ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) - ಗೋಮತಿ ನಗರ (GTNR) MEX12:4015082 GTNR-JEA ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಗೋಮತಿ ನಗರ (GTNR) - ನಕಾಹಾ ಜಂಗಲ್ (JEA) MEX06:1015083 ಛಾಪ್ರಾ-FBD ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಛಾಪ್ರಾ (CPR) - ಫರೂಕಾಬಾದ್ (FBD) MEX18:0015084 FBD-CPR ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ ವಿಶೇಷ

ಫರೂಕಾಬಾದ್ (FBD) - ಛಾಪ್ರಾ (CPR)MEX14:3015127 BSBS-NDLS KV EXP

ಬನಾರಸ್ (BSBS) - ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) MEX13:3015129 GKP-BCY ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) - ವಾರಣಾಸಿ ನಗರ (BCY) MEX09:5515130 BCY-GKP ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ವಾರಣಾಸಿ ನಗರ (BCY) - ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) MEX11:1015203 ಬರೌನಿ ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಬಾರೌನಿ ಜೆಎನ್ (ಬಿಜೆಯು) - ಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಜೆಎನ್) ಮೆಕ್ಸ್20:2515204 ಲಕ್ನೋ-ಬರೌನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಲಕ್ನೋ (LJN) - ಬರೌನಿ JN (BJU) MEX15:1515280 ಪುರಾಬಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಸಹರ್ಸಾ JN (SHC) MEX17:1015622 ANVT-KYQ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ANVT) - ಕಾಮಾಖ್ಯ (KYQ) MEX23:4515703 NJP-BNGN ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಬೊಂಗೈಗಾನ್ (BNGN) MEX07:0015704 BNGN-NJP ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಬೊಂಗೈಗಾನ್ (BNGN) - ಹೊಸ ಜಲಪೈಗುರಿ (NJP) MEX06:2515709 MLDT-NJP ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ (MLDT) - ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) MEX16:5015710 NJP-MLDT ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಮಾಲ್ಡಾ ಟೌನ್ (MLDT) MEX07:0015715 ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಕಿಶನ್‌ಗಂಜ್ (KNE) - ಅಜ್ಮೀರ್ JN (AII) MEX06:0015722 ಪಹಾರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ದಿಘಾ ಧ್ವಜ STN (DGHA) MEX20:0015777 NJP-APDJ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (NJP) - ಅಲಿಪುರ ಡುವಾರ್ JN (APDJ) MEX07:2015778 APDJ-NJP ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಅಲಿಪುರ ಡುವಾರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಪಿಡಿಜೆ) - ಹೊಸ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (ಎನ್‌ಜೆಪಿ) MEX14:0015903 DBRG-CDG ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ದಿಬ್ರುಗರ್ (DBRG) - ಚಂಡೀಗಢ (CDG) MEX08:5517309 YPR-ವಾಸ್ಗೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಯಶವಂತಪುರ JN (YPR) - VASCO DA GAMA (VSG) MEX15:0017310 VASCO-YPR ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ವಾಸ್ಕೋ ಡಾ ಗಾಮಾ (VSG) - ಯಶವಂತಪುರ JN (YPR) MEX22:5518019 JGM-DHN ಮೆಮು ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ (JGM) - ಧನ್ಬಾದ್ JN (DHN) MEX05:5518020 DHN-JGM ಮೆಮು ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಧನ್ಬಾದ್ JN (DHN) - JHARGRAM (JGM) MEX14:1518104 ASR-ಟಾಟಾ ಜಲಿನ್ವಾಲಾಬಾಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ಟಾಟಾನಗರ ಜೆಎನ್ (ಟಾಟಾ) MEX12:4518108 JDB-ROU ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಜಗ್ದಲ್ಪುರ್ (JDB) - ರೂರ್ಕೆಲಾ (ROU) MEX14:1018601 TATA-HTE EXP

ಟಾಟಾನಗರ JN (ಟಾಟಾ) - ಹಟಿಯಾ (HTE)MEX12:0518602 HTE ಟಾಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಹಟಿಯಾ (HTE) - ಟಾಟಾನಗರ JN (TATA)MEX04:2519405 PNU GIMB EXP

ಪಾಲನ್‌ಪುರ JN (PNU) - ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ BG (GIMB)MEX18:0519406 GIMB PNU EXP

ಗಾಂಧಿಧಮ್ ಬಿಜಿ (ಜಿಎಂಬಿ) - ಪಾಲನ್‌ಪುರ ಜೆಎನ್ (ಪಿಎನ್‌ಯು) ಮೆಕ್ಸ್ 06:0019614 ಎಎಸ್‌ಆರ್ ಎಐಐ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ಅಜ್ಮೀರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಐಐ) ಮೆಕ್ಸ್ 17: 4520927 ಪಿಎನ್‌ಯು ಭುಜ್ ಎಸ್‌ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಪಾಲನ್‌ಪುರ JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)SUF13:1020928 BHUJ PNU SF EXP

ಭುಜ್ (ಭುಜ್) - ಪಾಲನ್‌ಪುರ JN (PNU)SUF11:0520948 EKNR - ಆದಿ ಜನಶತಾಬ್ಧಿ

ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) - ಅಹಮದಾಬಾದ್ JN (ADI) JSH11:1520949 ADI - EKNR ಜನಶತಾಬ್ಧಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್ JN (ADI) - ಏಕ್ತಾ ನಗರ (EKNR) JSH15:2022198 ಪ್ರಥಮ್ S SNGRM SUF

ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ (KOAA)SUF21:2022441 CKTD-CNB-ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ಚಿತ್ರಕೋಟ್ (CKTD) - ಕಾನ್ಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (CNB)SUF15:5522442 CNB-CKTD-ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (CNB) - ಚಿತ್ರಕೋಟ್ (CKTD)SUF06:3022959 ಜಾಮ್‌ನಗರ ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ವಡೋದರಾ JN (BRC) - ಜಾಮ್‌ನಗರ (JAM)SUF15:5022960 JAM - BRC ಇಂಟರ್‌ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಜಾಮ್‌ನಗರ (JAM) - ವಡೋದರಾ JN (BRC)SUF04:4531411 SDAH -NH ಸ್ಥಳೀಯ

ಸೀಲ್ಡಾ (SDAH) - ನೈಹತಿ JN (NH)SUB04:4031414 NH - SDAH ಸ್ಥಳೀಯ

ನೈಹತಿ JN (NH) - ಸೀಲ್ಡಾಹ್ (SDAH)SUB04:5031423 SDAH - NH ಸ್ಥಳೀಯ

ಸೀಲ್ಡಾಹ್ (SDAH) - ನೈಹತಿ JN (NH)SUB12:2031432 NH-SDAH ಸ್ಥಳೀಯ

ನೈಹತಿ JN (NH) - ಸೀಲ್ಡಾಹ್ (SDAH)SUB13:4031711 NH - RHA ಸ್ಥಳೀಯ

ನೈಹತಿ JN (NH) - ರಣಘಾಟ್ JN (RHA)SUB05:0031712 RHA-NH ಸ್ಥಳೀಯ

ರಾಣಾಘಾಟ್ JN (RHA) - ನೈಹತಿ JN (NH)SUB04:0536011 HWH-BRPA ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಬರುಯಿಪಾರಾ (BRPA)SUB09:4036012 BRPA-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಬರುಯಿಪಾರಾ (BRPA) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB11:0536031 HWH-CDAE ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE)SUB08:4536032 CDAE-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB09:5736033 HWH-CDAE ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE)SUB10:3036034 CDAE HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB11:5536035 HWH-CDAE ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE)SUB13:5036036 CDAE-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB15:0236037 HWH-CDAE ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE)SUB17:5536038 CDAE HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಚಂದನ್‌ಪುರ (CDAE) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB19:3336071 HWH-ಗ್ರೇ ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - GURAP (GRAE)SUB05:0536072 ಹೌರಾ-ಗುರಾಪ್ ಸ್ಥಳೀಯ

GURAP (GRAE) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB07:0736827 HWH - BWN ಚಾರ್ಡ್ ಲೋಕಲ್

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಬರ್ದ್ಧಮನ್ (BWN)SUB12:0536840 BWN-HWH ಸ್ವರಮೇಳ ಸ್ಥಳೀಯ

ಬರ್ದ್ಧಮನ್ (BWN) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB13:0537305 ಆಂದೋಲನ್ ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಸಿಂಗೂರ್ (SIU)SUB19:1537306 SIU-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಸಿಂಗೂರ್ (SIU) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB21:0537307 HWH - HPL ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ಹರಿಪಾಲ್ (HPL)SUB06:5237308 HPL-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ಹರಿಪಾಲ್ (HPL) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB08:3037319 HWH-TAK ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK)SUB10:2037327 HWH - TAK ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK)SUB13:3837330 TAK-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB12:0037338 TAK-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB15:1537343 HWH-TAK ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK)SUB20:0537348 TAK-HWH ಸ್ಥಳೀಯ

ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUB19:3337411 ಶೀ-ಟಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ

ಸೀರಪುಲಿ (ಅವಳು) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK)SUB05:1537412 ತಕ್-ಅವಳು ಸ್ಥಳೀಯ

ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಸೀರಪುಲಿ (ಅವಳು)SUB04:0537415 ಅವಳು ಸ್ಥಳೀಯ

ಸೀರಪುಲಿ (ಅವಳು) - ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK)SUB08:2537416 ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು

ತಾರಕೇಶ್ವರ (TAK) - ಸೀರಪುಲಿ (SHE)SUB07:2538923 HWH-AMZ ಸ್ಥಳೀಯ

ಹೌರಾ JN (HWH) - AMTA (AMZ)SUB22:0552965 DADN KKD ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

DR. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ (DADN) - ಕಲ್ಕುಂಡ್ (KKD)PAS11:0552966 KKD ಡ್ಯಾಡ್ನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್

ಕಲ್ಕುಂಡ್ (ಕೆಕೆಡಿ) - ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ (DADN)PAS15:34

ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರೈಲು [ಹೆಸರು]

[SRC-DSTN]ಟೈಪ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಇಂದ

04444 NDLS-GZB MEX SPL ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ

ಹೊಸ ದೆಹಲಿ (NDLS) - ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ (GZB) PSPC09:55 ಹೊಸ ದೆಹಲಿ [NDLS]

ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ [GZB] 11055 ಗೋಡಾನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಲೋಕಮಾನ್ಯತಿಲಕ್ (LTT) - ಗೋರಖ್‌ಪುರ (GKP) MEX10:55JAUNPUR JN [JNU]

ಮೌ JN [MAU] 12346 GHY HWH ಸರೈಘಾಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಗುವಾಹಟಿ (GHY) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUF12:20ಸಮುಕ್ತಲಾ ರಸ್ತೆ [SMTA]

ಅಲುಬಾರಿ ರಸ್ತೆ [AUB] 12378 NOQ SDAH SPL

ಹೊಸ ಅಲಿಪುರದೂರ್ (NOQ) - ಸೀಲ್ಡಾ (SDAH)SUF17:40ಹೊಸ ಕೂಚ್ ಬೆಹರ್ [NCB]

ಅಲುಬಾರಿ ರಸ್ತೆ [AUB] 12379 SDAH ASR ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ EX

ಸೀಲ್ಡಾಹ್ (SDAH) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR)SUF13:10AMBALA ಕ್ಯಾಂಟ್ JN [UMB]

ಸನಹ್ವಾಲ್ [SNL] 12966 GIMB - BDTS SF EXP

ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ BG (GIMB) - ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ (BDTS)SUF19:05ಸಮಾಖಿಯಲಿ B G [SIOB]

ಅಹಮದಾಬಾದ್ JN [ADI] 13006 ASR-HWH ಮೇಲ್

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ASR) - ಹೌರಾ JN (HWH)SUF18:25PT.ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ JN. [ಡಿಡಿಯು]

ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಜೆಎನ್. [ASN] 13010 YNRK HWH ಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಯೋಗ ನಗರಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ (YNRK) - ಹೌರಾ JN (HWH) MEX20:55 ಲಕ್ನೋ [LKO]

ವಾರಣಾಸಿ [BSB] 13151 KOAA-JAT EXP

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ (KOAA) - ಜಮ್ಮು ತಾವಿ (JAT) MEX11:45 ವಾರಣಾಸಿ [BSB]

ಲಕ್ನೋ [LKO] 13173 ಕಾಂಚೆಂಜುಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಸೀಲ್ಡಾ (SDAH) - ಅಗರ್ತಲಾ (AGTL) MEX06:35ಅಲುಬಾರಿ ರಸ್ತೆ [AUB]

ಸಮುಕ್ತಲಾ ರಸ್ತೆ [SMTA] 13307 ಗಂಗಾಸುತ್ಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಧನ್‌ಬಾದ್ JN (DHN) - ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ CANT (FZR) MEX21:50 ವಾರಣಾಸಿ [BSB]

ಲಕ್ನೋ [LKO] 13308 ಗಂಗಾಸುತ್ಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಫಿರೋಜ್‌ಪುರ ಕ್ಯಾಂಟ್ (FZR) - ಧನ್‌ಬಾದ್ JN (DHN) MEX16:15ಲಕ್ನೋ [LKO]

ವಾರಣಾಸಿ [BSB] 14321 BE - NBVJ EXP

ಬರೇಲಿ(NR) (BE) - BHUJ (BHUJ)MEX06:35ಪಾಲನ್‌ಪುರ JN [PNU]

ಸಮಾಖಿಯಾಲಿ ಬಿ ಜಿ [ಎಸ್ಐಒಬಿ] 14649 ಸರ್ಯು ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಜಯನಗರ (JYG) - ಅಮೃತಸರ್ JN (ASR)MEX07:20AMBALA CANT JN [UMB]

ಸನಹ್ವಾಲ್ [SNL] 18009 SRC-AII ವಾರದ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಸಂತ್ರಗಾಚಿ JN (SRC) - ಅಜ್ಮೀರ್ JN (AII) MEX13:00ಮಲ್ಖೇರಿ [MAKR]

ಕೋಟಾ ಜೆಎನ್ [ಕೋಟಾ] 19045 ತಪತಿ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಸೂರತ್ (ST) - ಛಾಪ್ರಾ (CPR) MEX10:10JAUNPUR JN [JNU]

ಮೌ JN [MAU] 19053 ST - MFP ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಸೂರತ್ (ST) - ಮುಜಫರ್‌ಪುರ JN (MFP)MEX07:35ಬಾರಾಬಂಕಿ JN [BBK]

ಛಾಪ್ರಾ [CPR] 19165 ADI - DBG ಸಬರಮತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್ JN (ADI) - ದರ್ಭಂಗ JN (DBG)MEX23:00MAKSI ಜಂಕ್ಷನ್ [MKC]

BINA JN [BINA] 19168 BSB-ADI ಸಬರಮತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ವಾರಣಾಸಿ ನಗರ (BCY) - ಅಹಮದಾಬಾದ್ JN (ADI)MEX13:50BINA JN [ಬಿನಾ]

ಮಕ್ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ [MKC]

ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ರೈಲು [ಹೆಸರು]

[SRC-DSTN]ಟೈಪ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್‌ರೆಶ್. DateDelay06654 RMM-MDU EXP SPL

ರಾಮೇಶ್ವರಂ (RMM) - ಮಧುರೈ JN (MDU)PSPC06-ಜನವರಿ 11:0006-ಜನವರಿ 12:0001:0011109 VGLB - LJN ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ

ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (VGLB) - ಲಕ್ನೋ (LJN) MEX06-ಜನವರಿ 06:1006-ಜನವರಿ 10:0503:5512716 ASR-NED ಸಚ್‌ಖಂಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಅಮೃತಸರ್ ಜೆಎನ್ (ಎಎಸ್ಆರ್) - ನಾಂಡೆಡ್ (ಎನ್‌ಇಡಿ) ಎಸ್‌ಯುಎಫ್ 06-ಜನವರಿ 05:3006-ಜನವರಿ 10:0004:3012808 ಎನ್‌ಝಡ್‌ಎಂ-ವಿಎಸ್‌ಕೆಪಿ ಸಮ್ತಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ JN (NZM) - ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (VSKP)SUF06-ಜನವರಿ 07:0006-ಜನವರಿ 09:2002:2013142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP

ಹೊಸ ಅಲಿಪುರದೂರ್ (NOQ) - ಸೀಲ್ಡಾಹ್ (SDAH) MEX06-ಜನವರಿ 12:1006-ಜನವರಿ 16:1004:0014318 ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಇಂದೋರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (DDN) - ಇಂದೋರ್ JN (INDB) MEX06-ಜನವರಿ 05:5006-ಜನವರಿ 08:4502:5518478 YNRK-ಪುರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್

ಯೋಗ ನಗರಿ ರಿಷಿಕೇಶ್ (YNRK) - ಪುರಿ (ಪುರಿ)MEX06-Jan 05:3506-Jan 07:0001:2552451 KLK-SML ಶಿವಾಲಿಕ್ ಡಿಲಕ್ಸ್

ಕಲ್ಕಾ (KLK) - ಶಿಮ್ಲಾ (SML)PAS06-ಜನವರಿ 05:4506-ಜನವರಿ 08:1002:2552453 KLK-SML ಮೇಲ್ SPL

ಕಲ್ಕಾ (KLK) - ಶಿಮ್ಲಾ (SML)PAS06-ಜನವರಿ 06:2006-ಜನವರಿ 08:3002:1052459 KLK-SML EXP SPL

ಕಲ್ಕಾ (KLK) - ಶಿಮ್ಲಾ (SML)PAS06-ಜನವರಿ 07:0006-ಜನವರಿ 07:5000:5072451 KLK-SML MEX

ಕಲ್ಕಾ (KLK) - ಶಿಮ್ಲಾ (SML)DMU06-ಜನವರಿ 05:2506-ಜನವರಿ 07:3002:05