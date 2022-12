ಇಂದು ದೆಹಲಿ ತಲುಪಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಸಲಹೆ

English Summary

Congress' 'Bharat Jodo Yatra' will enter national capital Delhi on Saturday. The 107-day 'Bharat Jodo Yatra' led by Rahul Gandhi is coming to Delhi today. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ' ಶನಿವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 107 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ' ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.