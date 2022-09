ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ.22ಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರ ಸಮಾವೇಶ

English Summary

A state-level conference of unemployed youth will be held in Bengaluru on Thursday (September 22), demanding to fill up the vacant posts in the state and to prevent recruitment irregularities. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಗುರುವಾರ (ಸೆ.22) ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.