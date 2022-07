Breaking: ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 2ನೇ ನೋಟಿಸ್

ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇನು

1. In the supreme Court of India civil appellate jurisdiction civil appeal no 479 of 1962 ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶದ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ.

2. In the court of the principal civil judge Bangalore D 30-06-1958 R.A NO 643 OF 1956 ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿ

3.ಸ್ವತ್ತಿನ‌ ಮೂಲಪತ್ರ/ ಕ್ರಯಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಿ

4.ಸ್ವತ್ತಿನ‌ ಪಹಣಿ 1968 ರಿಂದ ತಹಲ್ ವರೆವಿಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

5. ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ರಚಿಸಿರುವ ಲೇಔಟ್ ನಕ್ಷೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

6.ಖೇತವಾರು ಪತ್ರಿಕೆ/ ಪೈಸಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ‌ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಅವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿ

7.ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಪ್ರಕಟಣ ಪತ್ರ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿ

8. ಇಸಿ ಫಾರಂ 15 ರ 1968 ರಿಂದ ಈ ತಹಲ್ ವರೆವಿಗೂ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರತಿ

ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ.