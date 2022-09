Navratri 2022 Day 3: ನವರಾತ್ರಿ 3ನೇ ದಿನ ಸೆ. 28, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ, ಮುಹೂರ್ತ, ಮಂತ್ರ

English Summary

Dasara Festival- Navaratri 3st day on September 28th. Goddess Chandraghanta is worshipped on this day. Know about the puranas describing Chandraghanta and the significance of worshipping her. ದುರ್ಗೆಯ ನವ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಈಕೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿ. ಪರ್ವತರಾಜ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಎಡಗೈಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಶಂಕು ಮತ್ತು ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಲಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ, ಬಾಣ, ಧನುಷ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವುದನ್ನು ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.