ಕೆ ಸೆರಾ .., ಸೇರ ! ಆಗಬೇಕಿರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ?

ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಹಣೆಬರಹದ (Destiny) ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳಿರುವಂತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಫಾದೋ (fado) ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಣೆಬರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (one's fate or destiny cannot be escaped) ಎನ್ನುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇವರಿಗೂ ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೊಹಲ , ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಇದ್ದೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ?. ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ' ಕೆ ಸೆರಾ .., ಸೇರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದರರ್ಥ ಅದೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸೋಫಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ಹತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿವೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯೊಂದೇ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಇರುವ ಯೂರೋಪಿನ ಅತಿ ಹಳೆಯ ದೇಶ ಎನ್ನುವ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು.