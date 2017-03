ಮಧುಗಿರಿಯ ಜಯಮಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನೋಡುವುದೇ ಚಂದ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿಯ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಯಮಂಗಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಈ ಎರಡೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಪೈಕಿ ಜಯಮಂಗಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Friday, March 10, 2017, 15:19 [IST]

English summary

Jayamangali Blackbuck Conservation Reserve is Tumkur district's only notified protected area. It neighbours Maidenahalli, a small village in Madhugiri Taluk, Tumkur district of Karnataka.