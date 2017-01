ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಂಜು, ಸೊಗಸು ಕಾಣುವ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಸೊಗಸು, ಮಂಜು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಗಸು, ಅಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲ ಬಹಳ ಚಂದ...ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟವೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 18:33 [IST]

English summary

Nandi hills a beautiful place to visit. A one day trip from Bangalore. DG Mallikarjun- A traveler, photographer writes about Nandi hills.