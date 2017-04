Deadman ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ನಿವೃತಿ ಬಗ್ಗೆ WWE ಮೌನವೇಕೆ?

ಕುತೂಹಲ, ನಿಗೂಢ, ಭಯ, ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ದಿ ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ನ wwe ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ WWE ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

The WWE universe is still not over with the shock that they received last Sunday (April 2). It was the end of the greatest performer in the history of sports entertainment, The Undertaker.