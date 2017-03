WWE ದಿವಾ ಪೇಜ್ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ!

ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ WWE ದಿವಾ ಪೇಜ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಹಳೆ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಪೇಜ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ

Personal and private photos of mine were stolen and unfortunately they were shared publicly without my consent.

English summary

Paige’s fans might have noticed that the Diva started to trend on the social media sites starting from last night. This is due to another celebrity hack in which controversial contents were leaked on the internet.