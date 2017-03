ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನಂತೆ ರೋಮನ್ ರೈನ್ಸ್ !

'ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್' ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತಾ ಇನ್ನೂ WWE ಆಯೋಜಕರೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೋಮನ್ ರೈನ್ಸ್ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 23:51 [IST]

English summary

It was previously reported that regardless what WWE thinks about Roman Reigns, he would end up being a heel while facing The Undertaker. There is nothing greater than the Deadman's aura in this business and everyone ever pitted against him had felt that.