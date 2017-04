5 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ

ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಾದರೆ ನಾವು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ನಿಕ್ಕಿಬೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 24, 2017, 16:05 [IST]

English summary

The Bella Twins are the only WWE Superstars who have got their own Youtube channel. Just a few days ago the channel has reached to 500,000 followers. So, Nikki promised to do something very different for the fans.