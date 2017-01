ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಸುಳಿವು

WWE ರೆಸ್ಲಲ್ಮೇನಿಯಾದ ಮೆಗಾ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಿ ಅಂಡರ್ ಟೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಆಂಡ್ರೆ ದಿ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Does @JohnCena regret his comments to @TheRock about being a "part-time" Superstar? He explains on #TalkingSmack . @JCLayfield pic.twitter.com/d3SkuMn0my

English summary

The franchise of the WWE returned big time on Smackdown Live, this week. He is going straight to the main event spot by challenging AJ Styles for the WWE championship at Royal Rumble.