ಟ್ರಂಪ್ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಯಸಿದ WWE ಸ್ಟಾರ್

ಸ್ಟಾರ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು, ನಟ ಡ್ವಾಯ್ನೆ ಜಾನ್ಸನ್ (ದಿ ರಾಕ್) ಅವರು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 7:08 [IST]

English summary

Wrestler turned actor Dwayne Johnson The Rock is running for US President. The Fast and the Furious actor made the comments during an interview with GQ in which he also criticised Donald Trump’s notorious travel ban.