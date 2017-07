ವಿಂಬಲ್ಡನ್ : 15ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಫೆಡರರ್

ವಿಂಬಲ್ಡನ್, ಜುಲೈ 11: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ ರೋಜರ್‌ ಫೆಡರರ್ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ನ ಲ್ಲಿ 50ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಜರ್ ಅವರು 15ನೇ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.

ಏಳು ಬಾರಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೋಜರ್‌, ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 6-4, 6-2, 6-4ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಗೊರ್ ಡಿಮಿಟ್ರೊವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಮೂರನೇ ಸೀಡೆಡ್ ಆಟಗಾರ, 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಜರ್ ಅವರು ಡಿಮಿಟ್ರೋವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಯ 19ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ರೋಜರ್ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಮಿಲೋಸ್ ರೋನಿಕ್(6ನೇ ಸೀಡೆಡ್ ಆಟಗಾರ) ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

