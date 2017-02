ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಧೋನಿ

ಝಜ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೇ ಧೋನಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

English summary

Dhoni paid his former teammate Virender Sehwag a visit 'Sehwag International School which is run by Sehwag in Jhajjar, Haryana on Friday.