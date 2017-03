ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು: ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿಎಂ ನೀಡಿದ್ದೇನು?

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ, ವಿಕಲ ಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 17:26 [IST]

English summary

Sports sector has not been neglected in Karnataka Budget of 2017-18. Chief Minister Siddaramaiah has given importance to this sector and he mulls to establish four sports academies for Tennis, Swimming, Basket Ball in the state.