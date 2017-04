ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ : ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾನ್ ಸೀನಾ

ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ, ಪ್ರೇಯಸಿ ರೆಸ್ಲರ್ ನಿಕ್ಕೆಬೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೆಸ್ಲರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅವರು ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 22:48 [IST]

English summary

WWE superstar John Cena grabbed all the limelights at Wrestlemania 33 as he proposed his real life girlfriend Nikki Bella on the ring after their tag team match.