ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಕುತ್ತು

ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಜಮೈಕಾದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 21:25 [IST]

English summary

Usain Bolt and Jamaica have been stripped of their 4x100m gold medal from the 2008 Beijing Olympics after Nesta Carter tested positive on a re-analysis of doping samples.