ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಸ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ತಮ್ಮದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೆರೆನಾ, ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 11:29 [IST]

English summary

Serena Williams is expecting a baby this year her spokesperson confirmed, hours after the tennis great hinted at the news in a Snapchat post. "I'm happy to confirm Serena is expecting a baby this Fall," Los Angeles-based publicist Kelly Bush Novak said in a statement emailed to AFP yesterday (April 19).