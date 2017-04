ಟೂರ್ ಆಫ್ ನೀಲಗಿರೀಸ್, 10ನೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ಒಂದು ದಶಕದ ನೀಲಗಿರೀಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್.ಟಿಎಫ್‌ಎನ್ 2017ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 120೦ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರ.

Experience Nature through Cycle! Yes this what a bunch of 900 passionate cyclists have done over the last 9 years. Come December 2017 and a lucky bunch of cyclists will usher in a decade of cycling for Tour of Nilgiris (TfN) by pedaling around 1000+ kms across the Nilgiris Biosphere Reserve.