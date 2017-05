ಟಿಸಿಎಸ್ 10 ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಲು 55 ನಿಮಿಷ : ಪುನೀತ್ ರಾಜ್

ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ 10 ಕೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರಾಯ ಭಾರಿ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

TCS World 10K 2017:Last year, I took a couple of seconds more than 59 minutes to complete my run, this year the focus is on clocking less that 55 minutes and hopefully I will be able to do so.”- Face of the Event Puneeth Rajkumar