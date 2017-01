ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಸೆಣಸು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

As Australian Open tennis tournament advances interesting results are coming out from Melbourne turfs. Is it very keen to see the Serena Williams who is at the point to grab the world record of most grand slam wins from Swiss legend Martina Hingis.