ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿವರು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಂಭ್ರಮ.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:59 [IST]

English summary

The recently appointed captain of the India cricket team in all three formats of the game, Virat Kohli, is set to receive the coveted Padma Shri award on the 68th Republic Day of India this Thursday.