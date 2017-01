ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಸೋಮ್ ದೇವ್ ರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

ಬಹುಕಾಲ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಟೆನಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಸೋಮದೇವ್ ದೆವರ್ ಮನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 01) ದಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ravaged by injuries, India's star singles player Somdev Devvarman today, January 1, announced his retirement from professional tennis, bringing an abrupt end to what was once a promising career.