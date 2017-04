ಸಿಂಗಾಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಪ್ರಣೀತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

At Singapore Open, Indian players Kidambi Srikanth will take on B Sai Praneeth in the final for the first instance of an all-India final at the Superseries level. The match has been scheduled at 11:30 am IST.