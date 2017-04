ಶೈನಿಂಗ್ 'ಸಿಂಧು' ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್

ಅಂದಹಾಗೆ, ಕರೊಲಿನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಧು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಈವರೆಗಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೊಲಿನಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

PV Sindhu wins Indian Open Series 2017 on April 2, 2017, by beating Marin of Spain, in an imperious fashion with a straight game 21-19, 21-16 win at a packed Siri Fort Sports Complex. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಶೈನಿಂಗ್ 'ಸಿಂಧು' ಬೊಂಬಾಟ್ ಫೋಟೋಸ್!