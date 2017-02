ನವದೆಹಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 10 ಮೀ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೂಟರ್ ಜಿತು ರಾಯ್ ಕಂಚು ಪದಕ ಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 13:35 [IST]

English summary

India's ace shooter Jitu Rai bagged a bronze in 10m air pistol event of ongoing International Shooting Sport Federation (ISSF) World Cup, here on Tuesday (Feb 28).