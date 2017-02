ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್

ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದ ಇಲಾಖೆ; ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 9:28 [IST]

English summary

Tennis player Sania Mirza has been issued notice by the Service Tax department over alleged non-payment or tax evasion. Service Tax office in Hyderabad has issued summons to the tennis star on February 6 and she will have to appear before it in person or by an authorised agent on February 16.