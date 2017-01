ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದರೂ ಸಾನಿಯಾ ನಂ.1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ವಂಚಿತೆ

ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Indian tennis ace Sania Mirza clinched her first title of the season with American partner Bethanie Mattek-Sands by winning the Brisbane International women's doubles title here on Saturday (January 7).