ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್: ಸೈನಾ ಔಟ್, ಸಿಂಧು ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಮೇಲೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

London Olympic bronze medallist Saina Nehwal pulled out of the USD 350,000 Singapore Super Series to spend more time in training to improve her game ahead of the hectic international circuit.