ಉದ್ದೀಪನ ಹಗರಣದ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 15:45 [IST]

English summary

Russia will miss August's World Athletics Championships in London after their doping ban was extended, the world governing body president Sebastien Coe said.