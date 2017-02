ನಡಾಲ್ ಜತೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವಾಸೆ: ಫೆಡರರ್

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡಾಲ್ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಫೆಡರರ್.

English summary

Roger Federer revealed on Monday that he wants to join arch rival Rafael Nadal at the inaugural Laver Cup doubles this year.