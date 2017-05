ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೊಕೊವಿಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ನಡಾಲ್

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಂತ್ಯದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಡಾಲ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 22:12 [IST]

English summary

Four-time champion Rafael Nadal ended a three-year, seven-match losing streak against Novak Djokovic to reach the final of the Madrid Open.