ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಸಿಂಧು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 2

ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ನಂ. 2 ಶ್ರೇಯಾಂಕಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಿುಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rio Olympic silver medallist Shuttler P.V. Sindhu reached her career best world rankings, grabbing the number two position with 75759 points in the latest Badminton World Federation (BWF) rankings released on Thursday (April 6).