ಮರಿನ್ ಸೋಲಿಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು

ಭಾರತದ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India's star shuttler PV Sindhu defeated World No. 1 and Olympic champion Carolina Marin of Spain in straight games to lift her maiden India Open Super Series title here on Sunday (April 2).