ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್: ಸಿಂಧು 2ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಸಿಂಧು ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Olympic silver medallist PV Sindhu staved off a stiff challenge from 2016 All England champion Nozomi Okuhara of Japan to make a positive start to her campaign at the Singapore Open here on Wednesday.