ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸಿಂಧು

ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಬೆಡಗಿ ಸಿಂಧು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 20:45 [IST]

English summary

Rio Olympics silver medallist PV Sindhu today (April 20) climbed up two places to be at No. 3 in the latest BWF ranking released today.