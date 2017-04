ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ

ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರತದ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸುಮೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಜೋಡಿ ಗೆಲುವ

English summary

Top Indian shuttlers P V Sindhu and B Sai Praneeth on Thursday advanced to the quarterfinals of the Singapore Super Series after posting hard-fought victories in the women's and men's singles respectively here.