ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು

ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಫಲ; ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಂಧೂಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ; ಆಫರ್ ಗೆ ಸೈ ಎಂದ ಸಿಂಧು

Story first published: Friday, February 24, 2017, 20:16 [IST]

English summary

Ace badminton player and Rio Olympics silver medalist PV Sindhu accepter the Andhra Pradesh government's offer to get appointed as Group-I IAS officer in the state. This job was offered by chief minister N Chandrababu Naidu.