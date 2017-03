ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ!

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

English summary

Pro Kabaddi League (PKL) is all set to add four new teams to the already existing eight to make it a twelve-team affair for the upcoming fifth season in July.