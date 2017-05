ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಂತರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cricketing legend Sachin Tendulkar is among the new owners of the four new VIVO Pro Kabaddi League (PKL) teams that will participate in the fifth season of the tournament, to be played from July to October.