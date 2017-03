ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಲ್ ಆಟ ನೋಡಿ

ಪಡೆಲ್ -ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ. ಸದಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಡುವ ಆಟ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

InPadel, a sports start-up venture promoted by first generation sports personalities, today announced the introduction of Padel, a combination of tennis & squash, in Namma Bengaluru. It may be noted that this is for the first time Padel is being introduced in India.Namma Bengaluru will host the country’s first Padel tournament on March 25, 2017 (Saturday) with 16 teams participating in it. The tournament will be held at Play Arena, Sarjapur Road.