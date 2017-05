ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಡನ್ ದುರಂತ ಸಾವು

ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ರೇಸರ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಕ್ಕಿ ಹೇಡನ್ ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಧಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.

English summary

Yesterday (May 22) was a very sad day in sports. Former MotoGP champion Nicky Hayden passed away at the age of just 35.