ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ 34 ವರ್ಷದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟು ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಪುನಃ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Five-time boxing world champion and London Olympics bronze-medallist MC Mary Kom is eyeing a comeback to the ring at this year’s Asian Championships in Vietnam before deciding her future course of action, PTI reported on Tuesday.