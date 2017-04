ಸಿಂಧು ಮಣಿಸಿದ ಕರೋಲಿನಾ ಮರಿನ್

ವಿಶ್ವದ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೊಲಿನಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Indian Ace shuttler P.V. Sindhu suffered a crushing defeat against World No. 3 Carolina Marin in the quarterfinals of the of the Singapore Open Superseries tournament on April 14th, 2017. Marin beat World No. 5 Sindhu 11-21, 15-21 to book a seat in the semi-finals.