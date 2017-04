ಶರಪೋವಾ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ

ರಷ್ಯಾದ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಮರಿಯಾ ಶರಪೋವಾ ಅವರು ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಟೆನಿಸ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Maria Sharapova says she would 'play in the juniors if I have to' in order to compete at the French Open and Wimbledon, but has no interest in building bridges with her rivals after making her comeback from a doping ban.